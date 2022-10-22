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Читатели Daily Mail высмеяли Байдена за неловкую паузу во время интервью

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Фото: REUTERS/Sarah Silbiger
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Читатели британского таблоида Daily Mail высмеяли президента США Джо Байдена за его долгую паузу во время интервью телеканалу MSNBC.

Инцидент произошел во время вопроса журналиста, хочет ли супруга политика Джилл Байден, чтобы тот снова баллотировался в 2024 году. Байден на время как будто отключился и, прежде чем уклониться от ответа, сказал, что первая леди считает его обязанности на посту президента США «важной работой».

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«Он даже не может открыть глаза. Это должно быть шуткой», — написала heidihoneighbor.

«Почему на нем толстый слой грима, из-за которого он выглядит так, будто сбежал из морга?» — задался вопросом Lisaleeseng.

«Прошу, помолитесь за Америку. Мы в тяжелом положении», — добавил David_from_San_Diego.

Ранее, 21 октября, телекомпания NBC сообщила, что первая леди США оценивает намерение своего супруга баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году положительно. При этом она не указала прямо, что Байден готов пойти на новый срок, но дала понять, что действующий президент не против провести еще четыре года в Белом доме.

До этого, 16 октября, телеканал Fox News опубликовал результаты опроса, которые показали, что если бы выборы президента США проходили сегодня, то более половины избирателей, скорее всего, поддержали бы кого-то другого кандидата, а не действующего президента страны.

В частности, сенатор от Республиканской партии США Рик Скотт в тот же день обвинил Байдена в безразличии к проблемам американцев. Он указал, что администрация президента США ведет себя «как ребенок, который не хочет брать на себя ответственность».

Согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll, проведенного летом, рейтинг одобрения президента установил новый антирекорд, опустившись до 30%.

Байдену 79 лет. Он самый пожилой президент в истории Соединенных Штатов. При этом он намерен участвовать в выборах нового президента США в 2024 году и бороться за кресло главы государства со своим предшественником Дональдом Трампом.

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