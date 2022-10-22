Эксперт рассказал о вирусе в расширениях для популярного мессенджера

Разработчики создают для своих приложений моды (сокращение от «модификация». — Ред.), предлагающие более удобные решения и объединяющие в единую систему несколько гаджетов. Этим часто пользуются злоумышленники, сообщил в субботу, 22 октября, директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

«Погоня за удобством усыпляет бдительность пользователей. Именно этим пользуются создатели вредоносных модов для WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). Так, человек скачивает красивую программу и пользуется ей как ни в чем не бывало. А в это время вирус расползается по гаджету, в ряде случаев перепрыгивая и на другие девайсы, если устройства связаны в единую сеть по типу «умный дом», — рассказал он агентству «Прайм».

По словам эксперта, чаще всего телефоны цепляют такие вирусы на сайтах просмотра видео и фотографий. Контент безопасен, а моды, которые рекламируются на таких сайтах, нет.

Мясоедов уточнил: когда пользователь скачивает на телефон непроверенную надстройку, например для WhatsApp, вместе с ней в гаджет незаметно попадают вирусные программы. Они могут красть личные данные или запускать платные подписки на несуществующие сервисы.

Чтобы защититься от подобного, Мясоедов советует удалить все сторонние мессенджеры, установить качественный антивирус и после этого заново переустановить мессенджеры.

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