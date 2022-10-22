Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о намерении участвовать в выборах 2024 года
Мир
Командиры дивизии США заявили о готовности зайти на территорию Украины
Мир
Reuters узнало о способах России обойти потолок цен на нефть
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Московской области
Мир
Россия распространила в СБ ООН письмо о ситуации вокруг Каховской ГЭС
Наука
Ракета «Союз-2.1в» со спутниками стартовала с космодрома Плесецк
Политика
Небензя назвал фейком заявления Запада о поставках иранских беспилотников России
Мир
Небензя заявил об отсутствии у РФ данных о жертвах провокации в Буче
Мир
СМИ сообщили о воздушной атаке на Дамаск
Мир
Власти сообщили о воздушной тревоге в Одесской и Николаевской областях
Мир
Блинкен заявил о готовности США вести с Россией диалог при необходимости
Мир
Блинкен указал на отсутствие причин поднимать готовность ядерных сил США

Эксперт рассказал о вирусе в расширениях для популярного мессенджера

IT-специалист Мясоедов предупредил о вирусах в модах для мессенджера WhatsApp
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разработчики создают для своих приложений моды (сокращение от «модификация». — Ред.), предлагающие более удобные решения и объединяющие в единую систему несколько гаджетов. Этим часто пользуются злоумышленники, сообщил в субботу, 22 октября, директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Осада и каска: киберпреступники научились скрываться в сетях компаний
Злоумышленники могут годами находиться внутри инфраструктуры организаций

«Погоня за удобством усыпляет бдительность пользователей. Именно этим пользуются создатели вредоносных модов для WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). Так, человек скачивает красивую программу и пользуется ей как ни в чем не бывало. А в это время вирус расползается по гаджету, в ряде случаев перепрыгивая и на другие девайсы, если устройства связаны в единую сеть по типу «умный дом», — рассказал он агентству «Прайм».

По словам эксперта, чаще всего телефоны цепляют такие вирусы на сайтах просмотра видео и фотографий. Контент безопасен, а моды, которые рекламируются на таких сайтах, нет.

Мясоедов уточнил: когда пользователь скачивает на телефон непроверенную надстройку, например для WhatsApp, вместе с ней в гаджет незаметно попадают вирусные программы. Они могут красть личные данные или запускать платные подписки на несуществующие сервисы.

Чтобы защититься от подобного, Мясоедов советует удалить все сторонние мессенджеры, установить качественный антивирус и после этого заново переустановить мессенджеры.

Ранее,17 октября, предприниматель Ростислав Плечко назвал причины утечек данных из мессенджеров. Эксперт рекомендовал не передавать с помощью мессенджеров особенно важные данные, например логины или пароли. Если же это произошло, лучше оперативно сменить их.

16 октября IT-эксперт Александр Новиков рассказал о правилах по защите переписок в Telegram. По его словам, можно установить двухфакторную аутентификацию. Тогда при входе в аккаунт на новом устройстве дополнительно потребуется ввести пароль.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022