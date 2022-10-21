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Аналитик назвал цель появления газового хаба в Турции

Аналитик Юшков рассказал о роли газового хаба в Турции в торговле с Европой
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Турция в случае реализации проекта с газовым хабом сможет обеспечить всю Европу российским газом, при этом энергоноситель в таком формате может быть обезличен, что снимет ряд политических вопросов. Об этом ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал в пятницу, 21 октября.

Замена позиций: газовый хаб в Турции может быть интересен южной Европе
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«Задумка с газовым хабом как раз и состоит в том, чтобы между Европой и Россией появился посредник. Допускаю, что логика президента России Владимира Путина была в том, что, раз на Западе не дают возможности поставлять российский газ, уничтожают газопроводы, национализируют, как в случае с Польшей, то тогда будет вариант покупки только на границе Европы», — сказал аналитик в беседе с Lenta.Ru.

По словам эксперта, при таком формате будет меняться право собственности на газ в пункте сдачи-приема. Также он отметил, что подобная точка существует на австрийском газовом хабе.

«Есть и биржевой вариант, при котором европейские компании будут покупать газ либо у «Газпрома», либо у Турции как посредника. Может, турецкие компании будут выступать трейдерами: «Газпром» будет продавать им, а они — Европе», — сказал он.

Аналитик отметил, что российская компания получила бы больше, продавая газ сразу в Европу, зато это может помочь избавиться от токсичности российского газа.

«Впрочем, есть и вероятность того, что к таким поставкам всё равно будут относиться именно как к российским, даже при посредничестве турецких структур», — допустил он.

Также Юшков предположил, что через турецкий хаб возможны обычные биржевые торги, но напомнил, что Путин неоднократно критиковал биржевые механизмы. По мнению российского лидера, именно спотовый рынок привел к нынешнему энергокризису.

12 октября на «Российской энергетической неделе» президент России Владимир Путин заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки. По мнению главы государства, этот проект может стать альтернативой газопроводам системы «Северный поток», на которых в конце сентября произошла диверсия.

На саммите в Астане Путин и Эрдоган подробнее обсудили данный проект, сообщается на сайте kp.ru. 14 октября президент Турции заявил, что Анкара примет все меры для обеспечения безопасности газового хаба.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил, что благодаря новому турецкому хабу можно будет перенаправить все выпавшие из-за терактов на «Северных потоках» объемы газа.

19 октября Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании газового хаба, передает RT.

21 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что все нюансы, касающиеся газового хаба в Турции, будут прорабатываться.

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