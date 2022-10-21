В Кривом Роге на Украине группы силовиков будут контролировать режим экономии энергии
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул 21 октября заявил, что в каждом районе города созданы рабочие группы, которые проконтролируют соблюдение режима экономии электроэнергии.
«В каждом районе Кривого Рога созданы рабочие группы, в их состав входят представители силовых структур. Они будут жестко контролировать выполнение правил режима строгой экономии электроэнергии», — цитирует Вилкула украинское агентство УНН.
Он подчеркнул, что нарушители без исключения будут полностью лишены энергоснабжения. По его словам, 17 коммерческих объектов уже отключили.
«От себя могу добавить, что отношение к владельцам этих объектов и их руководителям будет соответствующим», — отметил Вилкул.
С 20 октября на Украине введено ограничение поставок электроэнергии.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страна может остаться без электроэнергии и тепла на длительный период времени после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
19 октября директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко указал, что на территории страны повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
Начиная с 10 октября российские военные наносят массированные удары по объектам украинской инфраструктуры. Как объяснил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза, решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима.