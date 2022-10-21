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Военный обозреватель назвал особенности беспилотника «Ланцет»

Военный обозреватель Лавров: дроны «Ланцет» способны уничтожить легкобронированную технику и даже танки
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Российский беспилотник «Ланцет» смертоносен и для легкобронированной техники, а при удачном попадании в борт или в корму способен уничтожить даже танк, рассказал военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

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Как отметил эксперт, уникальная характеристика «Ланцета» — это его комбинированная боевая часть. Легкая боеголовка весом 3 кг сочетает осколочно-фугасное действие для поражения живой силы и автомобилей и кумулятивный эффект, из-за чего дрон может быть опасен даже при попадании в танк — уничтожение возможно при попадании в борт или корму.

По-другому такие дроны-камикадзе называют барражирующими боеприпасами. В отличие от обычной управляемой ракеты они могут выжидать в воздухе до получаса, активно маневрировать, переключаться с одной цели на другую.

«Можно обогнуть тот же танк, чтобы ударить его не в самую мощную броню на «лбу», а в уязвимую заднюю часть. Очень эффективны «Ланцеты» и для атаки на быстро движущиеся цели. При всем этом «Ланцет» — сравнительно недорогой и небольшой боеприпас, весящий всего около 12 кг», — дополнил Лавров.

Максимальной эффективности беспилотник достигает при использовании в паре с разведывательным дроном. Тот держится на большой высоте и за счет мощной и недешевой оптики обнаруживает цели противника. Затем он передает их координаты операторам дрона-камикадзе и контролирует результаты поражения цели.

«Российские военные используют дроны для взлома системы ПВО, ими уничтожают мощные комплексы противовоздушной обороны, включая С-300. Дальность действия в 40 км позволяет «Ланцетам» доставать и до позиций артиллерии в ближнем тылу противника — там, куда очень опасно посылать вертолеты и самолеты. Крайне полезны они и для остановки попыток наступления», — подчеркнул обозреватель.

По его словам, дроны-камикадзе «великолепно зарекомендовали себя» в ходе спецоперации России по защите Донбасса.

20 октября Минобороны России показало видео применения дронов «Ланцет» Воздушно-десантными войсками (ВДВ) против техники вооруженных сил Украины (ВСУ).

15 октября российский ударный беспилотник «Ланцет» ликвидировал комплекс противовоздушной обороны С-300 Украины на запорожском направлении.

О том, что Вооруженные силы (ВС) РФ начали применять для уничтожения пехоты и техники украинских войск «Ланцеты», стало известно 21 июля 2022 года. Как тогда сообщалось, после модернизации продолжительность полета «Ланцетов» увеличена до одного часа, а осколочно-фугасная боевая часть боеприпаса стала более могущественной с массой более 5 кг. Кроме того, новые «Ланцеты» получили одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте.

«Ланцет» является разработкой компании ZALA AERO концерна «Калашников». Беспилотник может находиться в воздухе продолжительное время и самостоятельно выискивать цель. При ее обнаружении дрон пикирует и взрывается над ней.

«Ланцет-3» стал тяжелой модификацией «Ланцета».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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