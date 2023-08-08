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Военный обозреватель назвал особенности беспилотника «Ланцет»

Обозреватель Лавров: дроны «Ланцет» способны уничтожить легкобронированную технику и даже танки
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Российский беспилотник «Ланцет» смертоносен и для легкобронированной техники, а при удачном попадании в борт или в корму способен уничтожить даже танк, рассказал военный обозреватель Антон Лавров 8 августа «Известиям».

Как отметил эксперт, уникальная характеристика «Ланцета» — это его комбинированная боевая часть. Легкая боеголовка весом 3 кг сочетает осколочно-фугасное действие для поражения живой силы и автомобилей и кумулятивный эффект, из-за чего дрон может быть опасен даже при попадании в танк — уничтожение возможно при попадании в борт или корму.

По-другому такие дроны-камикадзе называют барражирующими боеприпасами. В отличие от обычной управляемой ракеты они могут выжидать в воздухе до получаса, активно маневрировать, переключаться с одной цели на другую.

«Можно обогнуть тот же танк, чтобы ударить его не в самую мощную броню на «лбу», а в уязвимую заднюю часть. Очень эффективны «Ланцеты» и для атаки на быстро движущиеся цели. При всем этом «Ланцет» — сравнительно недорогой и небольшой боеприпас, весящий всего около 12 кг», — дополнил Лавров.

Максимальной эффективности беспилотник достигает при использовании в паре с разведывательным дроном. Тот держится на большой высоте и за счет мощной и недешевой оптики обнаруживает цели противника. Затем он передает их координаты операторам дрона-камикадзе и контролирует результаты поражения цели.

«Российские военные используют дроны для взлома системы ПВО, ими уничтожают мощные комплексы противовоздушной обороны, включая С-300. Дальность действия в 40 км позволяет «Ланцетам» доставать и до позиций артиллерии в ближнем тылу противника — там, куда очень опасно посылать вертолеты и самолеты. Крайне полезны они и для остановки попыток наступления», — подчеркнул обозреватель.

По его словам, дроны-камикадзе «великолепно зарекомендовали себя» в ходе спецоперации России по защите Донбасса.

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7 августа газета The Telegraph написала, что боевики Вооруженных сил Украины называют беспилотник «Ланцет» одной из главных угроз на поле боя.

В тот же день президент РФ Владимир Путин призвал увеличивать долю производства новейших вооружений, в том числе «Ланцетов» и танков Т-90М «Прорыв». По словам российского лидера, техника очень эффективно себя показала посредством мощных ударов по противнику.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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