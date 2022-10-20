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Захарова указала на абсурдность заявлений о якобы получении Россией иранских БПЛА

Захарова: США пускают в ход абсурдные доводы о якобы поставках Ираном беспилотников в РФ, чтобы наказать Тегеран
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Фото: commons.wikimedia.org
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Тема поставок Ираном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России используется США и партнерами для давления на Тегеран. Как указала 20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, для этого Госдепартаментом используются самые абсурдные домыслы.

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«Есть ли необходимость комментировать предъявляемые и нам, и Тегерану вот эти некие претензии? Я думаю, что нет, поскольку всё это не более чем набор ничем не обоснованных умозаключений и притянутых за уши предположений», — заявила дипломат на брифинге.

Захарова указала на то, что все подобные заявления направлены на давление на Иран. И Вашингтон для этого, в поддержку своей позиции, мобилизует страны НАТО и Евросоюза.

Как отметила дипломат, в своих придуманных аргументах США апеллируют к тому, что поставка Ираном беспилотников Москве якобы является нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. Тогда как на самом деле это США, выйдя из данной сделки, ее и нарушили.

«Сейчас абсурдно, дико и алогично они пытаются найти способы уличить других в том, что не выполняют сами», — сказала Захарова.

Ранее в этот день стало известно, что Совет Евросоюза (ЕС) в рекордные сроки принял санкции против Ирана в связи военной поддержкой, которую страна якобы оказала России. Как сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, в отношении Ирана, который якобы оказывает военную поддержку России против Украины, были приняты «молниеносные» действия.

19 октября Иран категорически отверг обвинения в поставках России БПЛА для использования на Украине. Иранская сторона убеждена, что ничто из оружейного экспорта не подпадает под действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231 по условиям иранской ядерной сделки.

Газета The Washington Post 16 октября сообщила, что Иран якобы поставит в Россию партию БПЛА и баллистических ракет класса «земля – земля», а именно оружие малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способное поражать цели на расстоянии до 300 км и до 700 км.

Издание также заявило, что первые иранские беспилотники, которые могут использоваться в спецоперации по защите Донбасса, якобы прибыли в Россию 19 августа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эти данные и подчеркнул, что The Washington Post в последнее время публикует очень много информационных вбросов. Песков при этом отметил, что российско-иранские отношения «развиваются динамично».

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