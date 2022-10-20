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Путин подписал закон о праве мобилизованных передавать управление бизнесом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Президент России Владимир Путин подписал закон о праве мобилизованных граждан передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в специальной военной операции (СВО). Документ в четверг, 20 октября, опубликован на официальном портале правовой информации.

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Согласно документу, учредителям, собственникам-гендиректорам компаний, ИП предоставляется семь суток на передачу управления предприятием или компанией доверенным лицам.

Кроме того, по закону на мобилизованных предпринимателей не распространяется действующий запрет на совмещение военной службы и занятие бизнесом. Статус военнослужащего по закону не позволяет предпринимателю заниматься управлением бизнесом лично или через доверенных лиц.

Предложенные изменения, как ожидается, позволят гражданам не закрывать экстренно бизнес или выходить из руководства компании.

Днем ранее законопроект одобрил Совефд, а 18 октября его приняла Госдума.

Ранее в октябре замглавы Министерства труда и социальной защиты Ольга Баталина сообщила, что в России готовится законопроект о праве на кредитные каникулы для мобилизованного учредителя малого и среднего предприятия.

10 октября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что для мобилизованных предпринимателей будут продлены сроки уплаты налогов, страховых взносов и предоставления отчетности.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. Президент России Владимир Путин сообщил, что мобилизационная кампания завершится до конца октября.

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