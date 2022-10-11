В России подготовят проект о кредитных каникулах для мобилизованного учредителя МСП
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- В России подготовят проект о кредитных каникулах для мобилизованного учредителя МСП
Законопроект о праве на кредитные каникулы для мобилизованного учредителя малого и среднего предприятия (МСП) готовится в России, заявила замглавы Министерства труда и социальной защиты Ольга Баталина во вторник, 11 октября.
«Речь идет о тех юридических лицах, в которых единственный учредитель одновременно является генеральным директором. Сейчас идет подготовка законопроекта, в соответствии с которым в случае мобилизации такой руководитель — одновременно учредитель — также получит право на кредитные каникулы», — сообщила Баталина на брифинге по социальным и гуманитарным вопросам.
Кроме того, она сообщила, что призванные по мобилизации предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса — соответствующий проект подготовят в ближайшее время.
Также, по словам Баталиной, мобилизованным предпринимателям продлят сроки уплаты налогов и страховых взносов.
Ранее в этот же день депутат Госдумы Анатолий Аксаков в разговоре с «Известиями» заявил, что в ГД внесен законопроект, предусматривающий механизм кредитных каникул для компаний в форме общества с ограниченной ответственностью, которые относятся к предприятиям малого и среднего бизнеса.
7 октября президент России Владимир Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников, добровольцев и членов их семей.