В России подготовят проект о кредитных каникулах для мобилизованного учредителя МСП

Законопроект о праве на кредитные каникулы для мобилизованного учредителя малого и среднего предприятия (МСП) готовится в России, заявила замглавы Министерства труда и социальной защиты Ольга Баталина во вторник, 11 октября.

«Речь идет о тех юридических лицах, в которых единственный учредитель одновременно является генеральным директором. Сейчас идет подготовка законопроекта, в соответствии с которым в случае мобилизации такой руководитель — одновременно учредитель — также получит право на кредитные каникулы», — сообщила Баталина на брифинге по социальным и гуманитарным вопросам.

Кроме того, она сообщила, что призванные по мобилизации предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса — соответствующий проект подготовят в ближайшее время.

Также, по словам Баталиной, мобилизованным предпринимателям продлят сроки уплаты налогов и страховых взносов.

Ранее в этот же день депутат Госдумы Анатолий Аксаков в разговоре с «Известиями» заявил, что в ГД внесен законопроект, предусматривающий механизм кредитных каникул для компаний в форме общества с ограниченной ответственностью, которые относятся к предприятиям малого и среднего бизнеса.

7 октября президент России Владимир Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников, добровольцев и членов их семей.