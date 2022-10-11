В Госдуме рассказали о кредитных каникулах для МСП при частичной мобилизации

Группой депутатов, представляющих все фракции Госдумы, и группой сенаторов Совета Федерации внесен законопроект, предусматривающий механизм кредитных каникул. Об этом «Известиям» 11 октября сообщил председатель комитета Госдумы Анатолий Аксаков.

Так, рассматривается механизм кредитных каникул по частичной мобилизации для компаний в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), которые относятся к предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП).

Они будут предоставляться, если выручка организации за последний отчетный год не равна нулю, в ООО только один участник,он является единоличным исполнительным органом по состоянию на 21 сентября этого года и этот единственный участник мобилизован.

Срок кредитных каникул соответствует сроку мобилизации плюс 30 дней и продлевается на период болезни или безвестного отсутствия. Дата их начала устанавливается не ранее 21 сентября. При этом обратиться за кредитными каникулами можно до 31 декабря 2023 года.

«Заемщик обязан приложить к требованию о предоставлении кредитных каникул документ, подтверждающий выручку, а также имеет право приложить документ о мобилизации. Кредитор обязан предоставить кредитные каникулы в течение 15 дней после получения требования», — отметил Аксаков.

Кроме того, если у заемщика уже действуют другие кредитные каникулы, они автоматически прекращаются с момента получения кредитных каникул по мобилизации.

Также предложены другие нормы, которые направлены на реализацию идеи о кредитных каникулах для россиян, индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП, где единственным владельцем является мобилизованный гражданин.

Аксаков подчеркнул, что надеется на принятие законопроекта во всех трех чтениях уже на следующей неделе для того, чтобы его смог рассмотреть на следующей неделе Совфед. После этого проект будет направлен на рассмотрение и подписание президенту страны Владимиру Путину.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для мобилизованных предпринимателей будут продлены сроки уплаты налогов, страховых взносов и предоставления отчетности. Также он отметил, что подпавшие под мобилизацию бизнесмены получат несколько дней на оформление доверенностей, кредитных каникул, отсрочек по аренде и других важных и необходимых документов.

Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Глава государства подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Специальная операции по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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