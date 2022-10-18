ГД приняла в I чтении проект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом

Госдума 18 октября приняла I чтении проект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом доверенным лицам.

Документ был внесен в парламент группой депутатов и сенаторов на прошлой неделе.

Как говорится в законопроекте, учредителям, собственникам-гендиректорам компаний, ИП предоставляется семь суток на передачу управления предприятием или компанией доверенным лицам.

Кроме того, предлагается не распространять на мобилизованных предпринимателей действующий запрет на совмещение военной службы и занятие бизнесом. Статус военнослужащего по закону не позволяет предпринимателю заниматься управлением бизнес лично или через доверенных лиц.

Предложенные изменения, как полагают авторы законопроекта, позволят гражданам не закрывать бизнес или выходить из руководства компании, а сохранят возможность передачи управления бизнеса.

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