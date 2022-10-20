Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Мир
Шольц заявил об избавлении ФРГ от энергетической зависимости от России
Армия
ВСУ потеряли до 50 военных и два танка в боях в ЛНР за сутки
Мир
Истребитель-бомбардировщик F-35 потерпел крушение в США
Мир
В Молдавии проходит очередной пикет за досрочные выборы в правительство
Мир
Шольц пообещал поддерживать Украину «сколько потребуется»
Политика
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Армия
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
Армия
Четыре атаки ВСУ были отбиты на херсонском направлении за сутки
Общество
В Энергодаре восстановили поврежденный обстрелом мост для проезда в город
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 28 октября
Мир
Пролив Дарданеллы закрыли для судов из-за сильного тумана
Сюжет:

В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном

Минобороны: ВСУ вклинились в оборону в Херсонской области, атаку отбили танковым резервом
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку вклиниться в российскую оборону под Херсоном. Об этом в четверг, 20 октября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, задействовав на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений», — заявил он.

Командованием было принято решение ввести в бой танковый резерв. Благодаря этому, а также засадным действиям противнику нанесли поражение, «в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали». Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено.

Особое внимание: в новых регионах России ввели военное положение
Какие меры по защите граждан примут в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях и других субъектах РФ

Конашенков отметил, что в ходе боевых действий на николаево-криворожском направлении за сутки было уничтожено более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и семь автомобилей. В качестве трофеев захвачено два танка, одна боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77. 18 украинских военнослужащих сдались в плен.

Ранее в этот день замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что за последние сутки были отбиты четыре атаки ВСУ. Он сообщил, что линия обороны на херсонском направлении выстроена профессионально и грамотно.

Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о ходе перемещения гражданского населения на левый берег Днепра. По имеющимся данным, более 7 тыс. человек были вывезены из правобережной части Херсонщины.

За день до этого замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил о том, что ВСУ могут перейти в наступление на Херсон. Он рекомендовал мирному населению эвакуироваться, пообещав, что город не будет сдан.

В Херсоне сложилась опасная для жителей обстановка, затруднен подвоз продовольствия, есть проблемы с водой и электричеством, сообщил 18 октября командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин. По словам генерала, попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022