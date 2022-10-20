В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку вклиниться в российскую оборону под Херсоном. Об этом в четверг, 20 октября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, задействовав на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений», — заявил он.

Командованием было принято решение ввести в бой танковый резерв. Благодаря этому, а также засадным действиям противнику нанесли поражение, «в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали». Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено.

Конашенков отметил, что в ходе боевых действий на николаево-криворожском направлении за сутки было уничтожено более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и семь автомобилей. В качестве трофеев захвачено два танка, одна боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77. 18 украинских военнослужащих сдались в плен.

Ранее в этот день замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что за последние сутки были отбиты четыре атаки ВСУ. Он сообщил, что линия обороны на херсонском направлении выстроена профессионально и грамотно.

Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о ходе перемещения гражданского населения на левый берег Днепра. По имеющимся данным, более 7 тыс. человек были вывезены из правобережной части Херсонщины.

За день до этого замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил о том, что ВСУ могут перейти в наступление на Херсон. Он рекомендовал мирному населению эвакуироваться, пообещав, что город не будет сдан.

В Херсоне сложилась опасная для жителей обстановка, затруднен подвоз продовольствия, есть проблемы с водой и электричеством, сообщил 18 октября командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин. По словам генерала, попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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