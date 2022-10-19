Минцифры запустило маркетплейс российского ПО

Минцифры РФ сообщило о запуске маркетплейса «Russoft.ru», где собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского програмного обеспечения (ПО). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как рассказали в Минцифры, Russoft.ru — это площадка для взаимодействия разработчиков и заказчиков ПО. Сейчас на маркетплейсе уже более 1 тыс. решений. Для размещения правообладателям нужно подать соответствующую заявку на Госуслугах, отметили в ведомстве.

Сейчас на страницах продуктов описаны их основные характеристики: функционал, стоимость, совместимость с операционными системами, зарубежные аналоги, которые может заместить ПО. Кроме того, заказчики могут выбрать продукт по категории (средства разработки, системное ПО, информационная безопасность и другие) или по отрасли применения (образование, промышленность, финансы и другие).

В ближайшее время в функционал нового маркетплейса будут добавлены рейтинги продуктов, а также появится возможность оставлять отзывы, рассказали в Минцифры.

13 сентября председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская заявила о том, что Минцифры не учло пожелания отрасли при подготовке к правительственной сессии, посвященной импортозамещению ПО.

По ее словам, это произошло из-за того, что был поставлен жесткий срок по предоставлению материалов в правительство и большинство разработчиков просто не успели отреагировать.

Ранее в этот день в ходе выступления на стратегической сессии, посвященной импортозамещению ПО в отраслях, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, что создаваемый в России софт должен быть ориентирован в том числе на экспорт.

16 августа стало известно, что некоторые российские государственные компании и ведомства уже перешли на отечественное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры.

Ранее, 20 июля, Мишустин сообщал, что правительство ускорит работу по выводу на рынок РФ российских разработок в области программного обеспечения.

16 июня замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин исключил возможность превращения компьютеров и ноутбуков российских пользователей в «железо» после ухода зарубежных компаний с рынка РФ. Он отметил, что у России есть своя операционная система, свои офисные пакеты, системы видео-конференц-связи, социальные сети, поисковая система. По словам Паршина, отечественные продукты не уступают зарубежным.