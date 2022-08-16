В Минпромторге заявили о переходе ряда госкомпаний на отечественное ПО

Некоторые российские государственные компании и ведомства уже перешли на отечественное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом в понедельник, 15 августа, заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в рамках форума «Армия-2022».

«Ряд госкомпаний и ведомств уже перешли на отечественное ПО в соответствии с утвержденными планами», — сообщил он ТАСС.

По словам Шпака, замещаться должно оборудование и ПО на значимых объектах КИИ, и в настоящий момент Минпромторг ведет работу по определению потребностей ее субъектов. Замглавы подчеркнул, что российские поставщики справляются со всеми запросами.

«Кроме того, в органах власти и госкомпаниях, к примеру, давно есть установка на применение российских технологий, поэтому мы с вниманием относимся к частному сектору. В настоящий момент ведется активная работа с отраслью по разработке необходимых решений, чтобы обеспечить опережающий темп развития отечественных разработок», — сказал Шпак.

Замглавы ведомства рассказал, что российские специалисты создали «платформу безопасности», которая предоставляет доверенные платформенные решения безопасности для объектов критической информационной инфраструктуры. По его словам, разработка получила очень высокие отзывы и имеет большой потенциал. В Минпромторге рассчитывают, что она станет передовым решением на рынке.

Ранее, 9 августа, правительство РФ обязало использовать только российское ПО в системе бронирования авиабилетов.

Обновленные требования заработают уже с 30 октября этого года. В пресс-службе кабмина добавили, что нововведение поможет «защитить систему от возможных санкций со стороны недружественных государств», а также обеспечить безопасность персональных данных россиян, бронирующих билеты на внутренние рейсы.

20 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство ускорит работу по выводу на рынок РФ российских разработок в области программного обеспечения.