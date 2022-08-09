Правительство обязало использовать только российское ПО в системе бронирования авиабилетов
- Новости
- Общество
- Правительство обязало использовать только российское ПО в системе бронирования авиабилетов
Новые требования к российской автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) уточнило правительство РФ. Об этом во вторник, 9 августа, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Поясняется, что теперь в российской системе бронирования авиабилетов будет использоваться только российское программное обеспечение.
Обновленные требования утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Они заработают уже с 30 октября этого года.
В пресс-службе добавили, что нововведение поможет «защитить систему от возможных санкций со стороны недружественных государств», а также обеспечить безопасность персональных данных россиян, бронирующих билеты на внутренние рейсы.