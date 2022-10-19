Владимир Леонченко сохранит пост гендиректора «Локомотива»
Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко сохранит свой пост. Об этом «Известиям» сообщил многолетний член совета директоров клуба Салман Бабаев. Ранее на фоне провальных результатов в чемпионате России железнодорожники сменили всё остальное руководство. В отставку были отправлены главный тренер Йозеф Циннбауэр со своим штабом и спортивный директор Томас Цорн. Пост председателя совета директоров покинул Александр Плутник, его сменил директор по коммуникациям РЖД Юрий Нагорных. Леонченко приходил в «Локомотив» одновременно с Плутником в декабре 2020 года, считался его креатурой, но стал единственным, кто пережил этот «идеальный шторм».
Остается на посту
Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко не будет отправлен в отставку вслед за всем руководством клуба. Об этом «Известиям» сообщил член совета директоров «Локо» Салман Бабаев,
— Конечно, генеральный директор остается на своем посту, — заявил он. — Через неделю мы определимся с тем, как клуб будет двигаться дальше. Тогда Леонченко выйдет и всё объяснит. Как член совета директоров, думаю: всё будет зависеть от того, что мы все сможем дальше сделать, как поменять работу клуба.
Волна отставок в «Локомотиве» началась 8 октября: после пятого подряд поражения в чемпионате — 0:4 от «Сочи» — были уволены спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр. 14 октября в отставку подал председатель совета директоров Александр Плутник. В тот же день о выходе из этого органа управления «Известиям» сообщил бывший министр путей сообщения РФ и экс-глава РЖД Геннадий Фадеев.
По словам Салмана Бабаева, больше перестановок в совете директоров пока нет. Сейчас помимо Нагорных и Бабаева в этот орган входят бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов, начальник департамента безопасности РЖД Виктор Шендрик и генеральный директор Федеральной пассажирской компании (дочернее предприятие РЖД) Владимир Пястолов.
— Когда нет игры, тогда надо что-то делать, — объяснил Бабаев перестановки в руководстве. — Вот мы и пытаемся искать, чтобы «Локомотив» был тем «Локомотивом», который мы все знали. Я, по-моему, с 1998 года этим делом болею, так что будем пытаться исправить ситуацию в клубе. Честно говоря, я не могу на сегодняшний день честно сказать, что что-то не так сделано Александром Альбертовичем Плутником. Стратегия была хорошая. Делалось всё для того, чтобы клуб стал более прогрессивным, что-то новое хотели внести в нашу систему. Если взять каждого отдельного игрока, то они тоже все хорошие. Поэтому всё правильно делалось, но тренерский штаб оказался не тот. Будем стараться исправлять ситуацию. У нас команда хорошая, ребята отлично подобраны. Нужно сейчас просто-напросто успокоиться, понять свои ошибки, которые мы сами допустили.
Явный регресс
Судя по всему, Владимир Леонченко стал генеральным директором «Локомотива» во многом благодаря знакомству с Александром Плутником. Они вместе играли за футбольную команду правительства России «Росич», которую в бытность вице-премьером организовал Аркадий Дворкович. В июне 2020 года Плутник стал заместителем генерального директора РЖД, а в декабре того же года возглавил совет директоров «Локомотива» и пригласил в клуб Леонченко.
Летом 2021 года по инициативе Плутника в клуб пришла немецкая группа менеджеров во главе с директором по спорту и развитию Ральфом Рангником. За следующий год они поменяли значительную часть состава, потратив на трансферы свыше €40 млн. Вместе с тем результаты постепенно ухудшались. За три года, предшествовавшие приходу новой команды, клуб однажды стал чемпионом (2018), дважды побеждал в Кубке России (2017, 2019), дважды был серебряным призером чемпионата (2019, 2020) и один раз взял Суперкубок России (2019).
При Плутнике и Леонченко весной 2021 года были выиграны бронза чемпионата и еще один Кубок России. Всё это случилось под руководством Николича и при составе, собранном предшественниками. Затем начался регресс — шестое место по итогам чемпионата-2021/22 и промежуточное 14-е место после 12 туров нынешнего розыгрыша РПЛ, по окончании которых Плутник, Цорн и Циннбауэр покинули посты.