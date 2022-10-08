Главный тренер ФК «Локомотив» Циннбауэр и спортивный директор Цорн покинули клуб

Йозеф Циннбауэр покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом 8 октября сообщила пресс-служба клуба.

Также стало известно об уходе спортивного директора команды Томаса Цорна.

Ранее в этот день «Локомотив» потерпел пятое поражение в РПЛ. ФК «Сочи» обыграл москвичей со счетом 4:0.

Циннбауэр был назначен главным тренером «Локомотива» в июне 2022 года. Ранее он возглавлял «Гамбург» (Германия), «Санкт-Галлен» (Швейцария) и «Орландо Пайретс» (ЮАР).

Сообщения о возможных кадровых переменах в «Локомотиве» появлялись с начала осени, после того как команда начала проигрывать и терять очки.

После 12 туров «Мир — Российской премьер-лиги» «Локомотив» занимает 14 место и имеет в своем активе только девять очков.