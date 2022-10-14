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Экс-глава РЖД Геннадий Фадеев покинул совет директоров «Локомотива»

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Вслед за председателем совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Александром Плутником данный орган покинул один из его членов, бывший министр путей сообщения, первый руководитель РЖД Геннадий Фадеев. Об этом он сам сообщил «Известиям».

Насколько еще обновится совет директоров, пока неизвестно.

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«Я больше не являюсь членом совета директоров — по моему заявлению меня оттуда выводят», — сказал Фадеев в беседе с «Известиями».

14 октября «Локомотив» официально объявил об уходе Плутника из совета директоров. Вместо него должность занял бывший заместитель министра спорта РФ Юрий Нагорных, ныне директор по коммуникациям РЖД. Он уже состоял в совете директоров футбольного клуба в 2019–2021 годах, когда его председателями были сначала Анатолий Мещеряков, а затем и Плутник.

На прошлой неделе после разгромного поражения от «Сочи» (0:4) в отставку были отправлены спортивный директор «Локо» Томас Цорн и главный тренер Йозеф Цинбауэр. Сейчас команда идет на 14-м месте в чемпионате России и рискует впервые вылететь из РПЛ.

Фадеев вошел в совет директоров клуба в декабре 2020 года одновременно с Плутником. Он был первым постсоветским министром путей сообщения РФ в 1992–1995 годах. В 2002 году вновь возглавил железнодорожную отрасль, ее главный орган реорганизовывался из министерства в акционерное общество. Таким образом, Геннадий Матвеевич стал первым главой РЖД.

В оба периода руководства отечественными железными дорогами он активно поддерживал «Локомотив», когда главным тренером был Юрий Семин, а президентом Валерий Филатов. При Фадееве клуб выиграл первые медали чемпионата России в своей истории (бронза-1994), а в первой половине 2000-х годов добился главных своих успехов, взяв первые два чемпионства (2002, 2004) и дважды выйдя в плей-офф Лиги чемпионов.

В 2015 году, когда РЖД возглавил Олег Белозеров, Фадеев стал его советником. По информации «Известий», он сыграл существенную роль в возвращении Семина на пост главного тренера «Локо», которое привело к третьему чемпионству в 2018 году.

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