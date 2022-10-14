Нагорных избран новым председателем совета директоров ФК «Локомотив»

Директор департамента коммуникаций РЖД Юрий Нагорных стал председателем совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом в пятницу, 14 октября, сообщили в пресс-службе клуба.

«13 октября решение совета директоров футбольного клуба «Локомотив» председателем совета директоров избран Юрий Нагорных, директор ОАО «РЖД» по коммуникациям», — говорится в сообщении, размещенном в Twitter.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», ранее Александр Плутник принял решение подать в отставку с поста председателя и покинуть совет директоров.

Нагорных входит в совет директоров «Локомотива» с марта 2019 года. С 2012 по 2016 год он занимал пост заместителя министра спорта РФ. В 2018 году стал председателем правления российского физкультурно-спортивного общества (РФСО) «Локомотив».

8 октября стало известно, что Йозеф Циннбауэр покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив». Также сообщалось об уходе спортивного директора команды Томаса Цорна. Ранее в тот день «Локомотив» потерпел пятое поражение в РПЛ. ФК «Сочи» обыграл москвичей со счетом 4:0.

Сообщения о возможных кадровых переменах в «Локомотиве» появлялись с начала осени, после того как команда начала проигрывать и терять очки.

После 12 туров «Мир — Российской премьер-лиги» «Локомотив» занимает 14-е место и имеет в своем активе только девять очков.