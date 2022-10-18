«Психологически тяжело находиться на дне таблицы. Надо выбираться»

Тяжелая победа над «Торпедо» (1:0) позволила футболистам московского «Локомотива» немного перевести дух. Она прервала серию из пяти поражений, которая поставила клуб на грань вылета из РПЛ, привела к отставке спортивного директора Томаса Цорна, главного тренера Йозефа Циннбауэра и председателя совета директоров Александра Плутника. Победа позволила «Локо» подняться с 15-й на 13-ю строчку в таблице, но красно-зеленые по-прежнему находятся в зоне переходных матчей. В интервью «Известиям» нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал, как команда отреагировала на перестановки в руководстве, оценил ее потенциал и поделился впечатлениями о встрече с болельщиками перед последней игрой.

— Насколько сильно команда потрясена произошедшими за неделю перестановками в руководстве и тренерском штабе?

— Не могу сказать, что потрясена... Просто произошли изменения, которые мы все приняли. Поговорили с новым тренером и готовились к матчу с «Торпедо». Понимали, что надо сделать всё для победы. Рад, что получилось ее добиться.

— Вас удивило то, насколько быстро после матча с «Сочи» (0:4), буквально в течение получаса после финального свистка, было объявлено об отставке Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра?

— Удивило — не удивило… Мы очередной матч проиграли. Не думаю, что такие моменты могут удивить. От результата и пришло такое решение.

— Циннбауэр, Цорн, Плутник как-то попрощались с командой?

— Попрощались. Сказали пару добрых слов другу другу, пожелали удачи.

— За счет чего удалось обыграть «Торпедо»? Сыграла ли роль эта встряска?

— За счет того, что вся команда отдавалась на поле. Каждый бился друг за друга. По-другому ты не победишь в футболе. У нас, на самом деле, кто бы что ни говорил, чемпионат сильный. Кто-то говорит, что уровень падает, но все футболисты умеют обороняться. Играют в футбол высокого уровня. У «Торпедо» много опытных игроков, которые прошли большой путь в футболе. Против них тяжело играть. Они выбирают правильные позиции. Ни с кем в чемпионате нам не было легко.

— С новым тренерским штабом как-то перестроилась игра? Может, стали играть более осторожно?

— Не могу сказать по поводу игры. Прошло всего три дня, как мы тренируемся с новым штабом. Он пытается привнести новшества, мы стараемся их принять. Но тяжело сказать, изменилось ли что-то или нет, когда прошло три дня.

— Давило ли морально, что за сутки до вашего дерби с «Торпедо» «Урал» победил «Ростов» и «Локомотив» оказался в зоне прямого вылета, а в случае поражения от «Торпедо» мог и вовсе опуститься на последнее место?

— Морально, наоборот, была заряженность на игру, огромное желание победить и уйти из этой зоны. Психологически тяжело находиться на дне таблицы. На самом деле, у нас хорошие футболисты в команде. Я каждый день тренируюсь с ними, вижу, что они делают. Как работают с мячом и без мяча. Мы не должны находиться внизу, мы должны выбираться оттуда.

— После матча с «Торпедо» отлегло, что смогли оторваться немного от последних двух мест?

— Не то чтобы отлегло... Просто положительные эмоции от победы, к тому же над принципиальным соперником. Я вот совсем не знал, только недавно узнал, что «Торпедо» — это принципиальный соперник в дерби. Приятно вырвать победу в таком матче.

— Ощущалась атмосфера принципиального матча, с учетом того что на 81-тысячных «Лужниках» присутствовало чуть более 5 тыс. болельщиков?

— Я бы сказал, что болельщиков было много. Нас поддерживало много людей, они пришли на стадион. Спасибо им за это. «Лужники» — большой стадион, но со стороны выглядело, что он вполне заполнен.

— В команде серьезно отнеслись к тому, что матч с «Торпедо» принципиален?

— Конечно. У нас перед игрой была встреча с болельщиками, и они нас поддержали. Сказали, что матч крайне важен, что мы не можем проиграть. Только победа.

— Были ли на встрече жесткие заявления со стороны болельщиков по поводу результатов и перестановок?

— Заявлений никаких не было, но по их настроению было видно, что они недовольны происходящим. Тем не менее они с нами. Они нас поддерживают. В первую очередь мы для них играем. Спасибо им!

— У вас есть объяснение, почему состав, собранный за такие деньги, сейчас борется за выживание?

— Нет. У меня объяснения нет...

— Насколько тяжело будет до зимнего перерыва подняться в турнирной таблице еще выше, с учетом того что впереди непростой календарь — дерби с «Динамо» и ЦСКА?

— Тяжело будет со всеми в этом чемпионате. Не только со «Спартаком», ЦСКА… Мы проигрывали «Уралу» (2:4)… Проигрывали «Спартаку» (0:1). Да, это разные игры. Но мы можем биться с любой командой, выходить на каждую игру и биться друг за друга. Тогда можно рассчитывать на результат с любым соперником.

— Есть уже сейчас уверенность, что не вылетите в этом сезоне?

— Знаете, я не хочу ни о чем заявлять. Я просто хочу готовиться к следующему матчу. Двигаться от игры к игре. У нас такая ситуация, что о будущем говорить бессмысленно.