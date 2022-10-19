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Суд отказал сыну телеведущего Доренко в правах на могилу отца

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Савеловский суд Москвы вынес решение об отказе сыну телеведущего Сергея Доренко в праве делать захоронения на могиле отца. Постановление суда было опубликовано на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы в среду, 19 октября.

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Иск 23-летнего сына телеведущего от первого брака Прохора к его вдове и похоронной организации «Ритуал» о предоставлении ему права на ответственное хранение могилы был рассмотрен во вторник, 18 октября.

Суд принял решение отказать в удовлетворении иска. Таким образом, право на землю останется в руках у вдовы Доренко.

Ранее во вторник сообщалось, что суд закрыл процесс по иску сына Доренко. Отмечалось, что так суд удовлетворил ходатайство адвоката второй жены журналиста Юлии Силявиной (Доренко), просившего закрыть заседание из-за того, что в деле фигурирует личная жизнь подзащитной, ее двоих детей и другие личные данные. Представители «Ритуала» на заседание не явились.

О том, что сын Доренко подал в суд на его вдову и похоронную организацию «Ритуал», стало известно 4 июля.

Российский журналист Сергей Доренко с 2014 по 2019 год занимал пост главного редактора радиостанции «Говорит Москва».

Журналиста не стало 9 мая 2019 года. Ему было 59 лет.

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