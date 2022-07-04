Реклама
Прямой эфир
Мир
Папа римский Франциск намерен посетить Москву и Киев
Мир
В родном городе Зеленского решили отказаться от русского языка
Мир
Кулеба потребовал от Запада объяснить нежелание принять страну в НАТО
Общество
В России за сутки госпитализировали 568 человек с COVID-19
Мир
Украина утратила управление отступающими из ЛНР войсками
Мир
Россия не станет поздравлять США с Днем независимости в этом году
Мир
В ФРГ зафиксировали дефицит торгового баланса впервые с 1991 года
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивой и дождливой погоде на неделе
Мир
В ЛНР заявили об отступлении украинских войск из Лисичанска без приказа
Экономика
Цены на газ в Европе превысили $1700 за 1 тыс. куб. м впервые с 10 марта
Мир
В Кремле указали на отсутствие данных о задержании в Турции корабля с зерном

Сын журналиста Доренко подал в суд на вдову отца

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сын Сергея Доренко Прохор подал в суд на его вдову и похоронную организацию «Ритуал». Об этом «Известиям» стало известно в понедельник, 4 июля.

Прощай, великий город: в Москве ушел из жизни журналист Сергей Доренко
59-летний радиоведущий скончался после падения с мотоцикла в центре столицы

По словам источника, причиной для разбирательства в суде стало право на содержание могилы журналиста Доренко.

По предоставленной информации официальным порталом московских судов общей юрисдикции, заседание по делу назначено на 27 сентября 2022 года.

Российский журналист Сергей Доренко с 2014 по 2019 год занимал пост главного редактора радиостанции «Говорит Москва».

Журналиста не стало 9 мая 2019 года в возрасте 59 лет. Он умер после ДТП в Москве — ехал на мотоцикле, во время движения ему внезапно стало плохо, и он упал на проезжую часть в районе Земляного Вала. Когда медики прибыли на место аварии, журналист был без сознания в состоянии клинической смерти. Врачи пытались реанимировать его в течение одного часа 20 минут, однако всё это не принесло результатов. Медики констатировали смерть из-за аневризмы аорты.

На следующий день старшие дочери журналиста — Ксения и Екатерина — обратились в полицию с просьбой перепроверить причины смерти их отца, а также отменить кремацию. По словам Екатерины Доренко, вдова журналиста Юлия является «заинтересованным лицом» в его смерти. После требований девушек специалисты взяли необходимые анализы, экспертиза будет проведена в течение 30 дней.

17 мая 2019 года состоялась церемония прощания после переноса даты из-за запрета полиции выдавать тело.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022