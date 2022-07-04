Сын журналиста Доренко подал в суд на вдову отца

Сын Сергея Доренко Прохор подал в суд на его вдову и похоронную организацию «Ритуал». Об этом «Известиям» стало известно в понедельник, 4 июля.

По словам источника, причиной для разбирательства в суде стало право на содержание могилы журналиста Доренко.

По предоставленной информации официальным порталом московских судов общей юрисдикции, заседание по делу назначено на 27 сентября 2022 года.

Российский журналист Сергей Доренко с 2014 по 2019 год занимал пост главного редактора радиостанции «Говорит Москва».

Журналиста не стало 9 мая 2019 года в возрасте 59 лет. Он умер после ДТП в Москве — ехал на мотоцикле, во время движения ему внезапно стало плохо, и он упал на проезжую часть в районе Земляного Вала. Когда медики прибыли на место аварии, журналист был без сознания в состоянии клинической смерти. Врачи пытались реанимировать его в течение одного часа 20 минут, однако всё это не принесло результатов. Медики констатировали смерть из-за аневризмы аорты.

На следующий день старшие дочери журналиста — Ксения и Екатерина — обратились в полицию с просьбой перепроверить причины смерти их отца, а также отменить кремацию. По словам Екатерины Доренко, вдова журналиста Юлия является «заинтересованным лицом» в его смерти. После требований девушек специалисты взяли необходимые анализы, экспертиза будет проведена в течение 30 дней.

17 мая 2019 года состоялась церемония прощания после переноса даты из-за запрета полиции выдавать тело.