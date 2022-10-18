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Суд закрыл процесс по иску сына Доренко к вдове из-за могилы отца

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Савеловский суд Москвы на заседании во вторник, 18 октября, закрыл процесс по иску сына Сергея Доренко Прохора к его вдове и похоронной организации «Ритуал». Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

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Таким образом суд удовлетворил ходатайство адвоката второй жены журналиста Юлии Силявиной (Доренко), просившего закрыть заседание из-за того, что в деле фигурирует личная жизнь подзащитной, ее двоих детей и другие личные данные.

Представители «Ритуала» на заседание не явились.

По данным источника «Известий», основанием для судебного разбирательства стали права по хранению могилы телеведущего.

В ходе заседания выяснилось, что часть праха Доренко была развеяна над Керчью в соответствии с его последней волей, часть захоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

О том, что сын Доренко подал в суд на его вдову и похоронную организацию «Ритуал», стало известно 4 июля.

Российский журналист Сергей Доренко с 2014 по 2019 год занимал пост главного редактора радиостанции «Говорит Москва».

Журналиста не стало 9 мая 2019 года в возрасте 59 лет. Он умер после ДТП в Москве — ехал на мотоцикле, во время движения ему внезапно стало плохо, и он упал на проезжую часть в районе Земляного Вала. Когда медики прибыли на место аварии, журналист был без сознания в состоянии клинической смерти. Врачи пытались реанимировать его в течение одного часа 20 минут, однако всё это не принесло результатов. Медики констатировали смерть из-за аневризмы аорты.

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