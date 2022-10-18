Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минфин предложил изменить налогообложение при продаже унаследованного имущества
Экономика
ЕК предложила ввести динамическое ценообразование на газ на бирже TTF
Туризм
Холдинг Royal Caribbean перестал принимать у ряда россиян заказы на круизы
Мир
Кулеба направил Зеленскому предложение о разрыве дипотношений с Ираном
Общество
В Запорожской области пообещали перепрошить беспилотники ВСУ и отправить их обратно
Общество
Хуснуллин заявил о демонтаже поврежденных пролетов Крымского моста до конца года
Мир
В Британии предложили лишать гражданства обучающих военных КНР летчиков
Общество
Госдума возьмет под контроль вопрос переселения жителей Херсонской области
Мир
Дипломата КНР вызвали в МИД Британии после избиения мужчины в Манчестере
Мир
Несколько районов Киева остались без воды и электроэнергии
Мир
В СПЧ ООН признали преступления ВСУ против российских военнопленных
Мир
Украина попросит Израиль о поставках систем ПВО
Сюжет:

В СПЧ ООН признали преступления ВСУ против российских военнопленных

0
Фото: Global Look Press/Xu Jinquan
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет по правам человека (СПЧ) ООН признал факты совершения украинскими военными преступлений против российских военнопленных. Об этом сообщается в докладе Комиссии СПЧ ООН по расследованию на Украине, опубликованном во вторник, 18 октября.

Обменным курсом: что стоит за передачей пленных между РФ и Украиной
И значит ли она, что Москва и Киев готовы вести переговоры о мирном урегулировании

Всего говорится о двух таких фактах со стороны солдат и офицеров Вооруженных сил Украины.

«Комиссия задокументировала два случая, когда украинские вооруженные силы стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских вооруженных сил, что является военными преступлениями», — написано в докладе.

Уточняется, что в первом случае, произошедшем в Малом Рогане Харьковской области в период с 24 по 26 марта текущего года, украинские военные преднамеренно выстрелили в ноги трем захваченным военнослужащим ВС РФ с близкого расстояния и избили одного из них прикладом винтовки во время допроса.

Второй, сообщается в докладе, произошел около Дмитровки в Киевской области 29 марта 2022 года.

«Военнослужащий Украины трижды выстрелил с близкого расстояния и ранил уже раненного военнослужащего Вооруженных сил России. На видео видны другие неподвижные солдаты российских вооруженных сил поблизости, в том числе один со связанными за спиной руками и очевидной раной на голове, что позволяет предположить, что он, скорее всего, был казнен», — говорится в докладе.

До этого, 13 октября, заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич указал на отсутствие реакции руководства организации на преступления Украины. По его словам, террористические акты, спланированные, совершенные украинскими спецслужбами, а также массовые убийства мирного населения на занимаемых украинскими формированиями территориях «не встретили ни единого слова осуждения» в руководстве ОБСЕ.

До этого, 10 октября, в Сети появились кадры с телами убитых мирных жителей под Купянском. Сообщалось, что двухсекундное видео было записано украинскими националистами с целью снять с себя обвинения в расстреле мирных жителей. В публикации обратили внимание на то, что красная повязка на ноге одного из якобы российских военнослужащих наложена в видеоредакторе. В связи со смертью мирных жителей глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев направил обращения к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека, а также в Совет Европы (ЕС), Организацию по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ), Международному комитету Красного Креста (МККК) и правозащитную организацию Amnesty International. Он указал, что видеозапись документирует преступления украинской армии, контролирующей Купянск и прилегающие территории Харьковской области.

Комментируя убийства мирных жителей украинскими военными, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала международное сообщество «очнуться от анабиоза и продемонстрировать непредвзятость и принципиальность при оценке последних поступков и заявлений властей Украины».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022