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Зампостпреда РФ при ОБСЕ указал на отсутствие реакции на преступления Украины

Зампостпреда РФ Буякевич раскритиковал ОБСЕ за отсутствие реакции на украинские преступления
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Руководство организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не осудило террористические акты и массовые убийства, совершенные украинскими спецслужбами. Об этом в четверг, 13 октября, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич.

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По его словам, террористические акты, спланированные, совершенные украинскими спецслужбами, а также массовые убийства мирного населения на занимаемых украинскими формированиями территориях «не встретили ни единого слова осуждения» в руководстве ОБСЕ.

«Напротив, по сути, выражена публичная поддержка преступным деяниям киевского режима», — сказал Буякевич.

Как он отметил, направление на Украину иностранных наемников и специалистов не повлияет на решимость, с которой будет и в дальнейшем проводиться российская специальная военная операция.

Ранее в этот день российский посол в Париже Алексей Мешков указал на то, что Франция заняла нелогичную позицию в отношении ударов по объектам инфраструктуры РФ. По его словам, на фоне заявления Парижа по Крымскому мосту, «если его можно назвать заявлением, удивителен тот крик, который поднялся здесь в связи с российскими ударами по объектам инфраструктуры на Украине».

Президент РФ Владимир Путин 10 октября подчеркнул, что Киев пытался провести множество диверсий, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток». Кроме того, украинские спецслужбы стоят за терактом на Крымском мосту.

Кроме того, 30 сентября в ОБСЕ назвали вхождение четырех субъектов в состав РФ нарушением международного права. Также в организации призвали Россию вывести все силы «с территории Украины», а также заявили о «непоколебимой поддержке» Киева.

До этого, 22 сентября постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что РФ готова к любым сценариям и предостерегает Запад от опасного вмешательства в ситуацию на Украине. Он подчеркнул, что Запад своими действиями на Украине поставил континент и весь мир на грань событий с непредсказуемым результатом для всего человечества.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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