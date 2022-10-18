ГД одобрила в I чтении кредитные каникулы для мобилизованных учредителей малого бизнеса

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому будет оказываться поддержка юридическим лицам — представителям малого и среднего бизнеса, оформившими кредит до начала мобилизации. Законопроект был инициирован группой парламентариев во главе с с председателем комитета Госдумы про финансовому рынку Анатолией Аксаковым.

«Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод, что деятельность обществ с ограниченной ответственностью, включенных в реестр МСП, чей единственный участник выполняет функции единоличного исполнительного органа (как правило, генеральный директор) и был призван в Вооруженные силы по мобилизации, фактически может оказаться заблокированной. Количество обществ с ограниченной ответственностью — субъектов МСП с единственным владельцем-мужчиной не моложе 18 и не старше 60 лет, одновременно выполняющим функции единоличного исполнительного органа, составляет 797 тыс. (порядка 35% от зарегистрированных субъектов МСП)», — указано в пояснительной записке.

Как отметили авторы законопроекта, на 1 сентября 2022 года у 71,4 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса была зафиксирована задолженность по кредитам. Известно, что их портфель кредитов составил 1,18 трлн рублей, это составляет около 15% от общего портфеля предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Отмечается, что предложенный законопроект предлагает предоставить таким заемщикам право на обращение к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода с учетом обусловленных частичной мобилизацией особенностей. Для получения кредитных каникул предпринимателю будет необходимо обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул и подтвердить фактическое осуществление деятельности, предоставив кредитору не нулевую бухгалтерскую отчетность за минувший год.

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят надлежащим образом защитить права заемщиков — субъектов МСП, снизить риски их дефолтов, а также уменьшить риски для финансовой стабильности кредиторов», — резюмировали авторы законопроекта.

Ранее 18 октября Дума приняла в I чтении проект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом доверенным лицам. Документ был внесен в парламент группой депутатов и сенаторов на прошлой неделе.

Ранее в октябре замглавы Министерства труда и социальной защиты Ольга Баталина сообщила, что в России готовится законопроект о праве на кредитные каникулы для мобилизованного учредителя малого и среднего предприятия.

10 октября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что для мобилизованных предпринимателей будут продлены сроки уплаты налогов, страховых взносов и предоставления отчетности.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. Президент России Владимир Путин сообщил, что мобилизационная кампания завершится до конца октября.