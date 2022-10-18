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Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов раненых военных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Новую схему мошенничества придумали телефонные мошенники. По данным «Известий», в правоохранительные органы в последнее время начали обращаться военнослужащие, у которых мошенники похитили деньги под видом «зачисления страховой выплаты».

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Такая выплата действительно положена бойцам в случае получения ранения. Мошенники научились их вычислять.

Об такой схеме рассказал военнослужащий из московского региона, ставший жертвой мошенников. Он ожидал начисления страховой выплаты по ранению, когда ему поступил звонок, как впоследствии выяснилось, от злоумышленницы, представившейся сотрудницей отдела страхования одного из банков.

Она сообщила бойцу, что для зачислении страховой выплаты, ему необходимо сообщить ей код из входящего смс. В результате, с его счета было списано 120 тыс. рублей.

Известно, что сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.

В конце сентября сообщалось, что число мошенников в сети выросло с начала частичной мобилизации. Уточнялось, что на сервисах для размещения объявлений и поиска работы начали появляться предложения устроиться в компании, которые «дают возможность отсрочки от мобилизации».

27 сентября специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал о новом виде мошенничества на фоне мобилизации. В частности он отметил, что мошенники начали звонить и предлагать уйти от призыва за деньги.

Вакулин подчеркнул, что делается это не только ради выгоды, но и для дестабилизации ситуации в обществе и сеяния паники после того как президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Российский лидер подчеркнул, что такая мера необходима для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

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