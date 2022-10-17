«АвтоВАЗ» предложил расширить программу льготного автокредитования

Компания «АвтоВАЗ» предложила включить в программу льготного автокредитования военных и пенсионеров. Об этом 17 октября сообщает «РИА Новости».

Таким образом компания планирует поддержать спрос на российском авторынке, сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Нам всем необходимо стимулирование спроса. Мы видим, что сейчас идет резкая просадка спроса. В данном случае речь не идет о какой-то финансовой поддержке непосредственно АвтоВАЗа или других компаний. Мы говорим про социальную поддержку тех слоев населения, которые могут купить автомобили, но по понятным причинам откладывают приобретение товаров длительного спроса», — рассказал Соколов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федераций по импортозамещению.

По мнению вице-премьера — главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, программа льготного автокредитования, которая является на сегодняшний момент одним из основных драйверов поддержки спроса на отечественный автопром, будет продлена на 2023 год.

13 октября стало известно, что в России вырос спрос на кроссоверы и машины класса В. По итогам сентября 2022 года в РФ было куплено 23 455 новых кроссоверов, что составило 52,8% от общего объема рынка легковых машин. Чуть меньшим спросом в сентябре пользовались автомобили класса В (38,9%). Таким образом, более 90% российского рынка новых авто принадлежит автомобилям классов SUV и B. Помимо гаммы полноприводных машин АвтоВАЗ является единственным автозаводом, который выпускает новые авто класса В (Lada Granta).