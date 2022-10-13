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В России вырос спрос на кроссоверы и машины класса В

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В России доля кроссоверов на рынке РФ достигла более 50%. По итогам сентября 2022 года в РФ было куплено 23 455 новых кроссоверов и внедорожников, что составило 52,8% от общего объема рынка легковых машин. Чуть меньшим спросом в сентябре пользовались автомобили класса В (38,9%). Таким образом более 90% российского рынка новых авто принадлежит автомобилям классов SUV и B.Об этом 13 октября сообщило агентство «Автостат».

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В чем похожи и чем отличаются два китайских кроссовера

Популярность внедорожников на российском рынке новых автомобилей эксперты объяснили тем, что основной поставщик новых легковых автомобилей, «АвтоВАЗ», как раз и производит машины, которые относятся к этим двум классам.

Увеличение доли на рынке новых внедорожников произошло за счет моделей Lada Niva Legend и возобновлением продаж модели Lada Niva Travel. Помимо полноприводных машин «АвтоВАЗ» является единственным автозаводом, который выпускает машины класса В (Lada Granta), что тоже нашло свое отражение в статистике.

Кроме того специалисты отметили и растущую популярность китайских кроссоверов, которые практически заполонили российский сегмент новых автомобилей SUV. Такие машины российские автомобилисты выбирают из-за широкого модельного ряда, и наличию у машин современных опций, включая автоматическую коробку передач. Отечественные производители этим пока похвастаться не могут.

11 октября китайский автопроизводитель Chery провел российскую онлайн-премьеру первой модели своего нового бренда Omoda — кроссовера C5. Автомобиль предлагается с бензиновым турбомотором 1,5 (147 л.с. и 210 Нм) и вариатором. В базовой комплектации предлагаются 18-дюймовые колесные диски, двухзонный климат-контроль, рулевое колесо с обивкой кожей и подогревом, камера заднего вида и задние парковочные датчики. На передней панели два дисплея диагональю 10,25 дюйма, приборный и мультимедийный. Цена машины начинается от 2 429 900 рублей.

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