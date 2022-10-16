Реклама
Прямой эфир
Мир
Журналист рассказал о возможном участии Лондона в теракте на Крымском мосту
Мир
Посол РФ в США сравнил международную обстановку с картиной «Девятый вал»
Мир
В Белоруссии предотвратили серию терактов
Спорт
Российский теннисист Рублев выиграл турнир ATP в Испании
Мир
РФ готова отправить через новый турецкий хаб потерянный на «Северных потоках» газ
Общество
Стремоусов выразил уверенность в победе РФ над Киевом нынешней зимой
Мир
Посольство Египта в Киеве призвало своих граждан уехать с Украины
Здоровье
В Минздраве предложили обучать школьников оказывать помощь при инфаркте
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о нежелании ядерного исхода
Армия
В состав региональной группировки войск в Белоруссии войдет менее 9 тыс. россиян
Мир
Сербия закрыла посольство на Украине в целях безопасности
Политика
В Москве начались переговоры с ООН по зерновой сделке
Сюжет:

Стремоусов выразил уверенность в победе РФ над Киевом нынешней зимой

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: Россия «поставит мат» киевской власти в ближайшее время
0
Фото: РИА Новости/Иван Родионов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия «поставит мат» киевской власти уже нынешней зимой. Такое мнение высказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале в воскресенье, 16 октября.

Система сдержки: российские войска стабилизировали фронт под Херсоном
В ДНР союзные силы освободили село Зайцево, а ВФУ понесли серьезные потери

«Мы еще раз напоминаем всем тем, кто сегодня проживает на территории Украины, думает про победу укровермахта. Скажу объективно: это невозможно. В ближайшее время Россия поставит мат всей этой системе, и это состоится уже этой зимой», — сказал он в видеообращении.

Ранее в этот же день Стремоусов заявил о разрушенных надеждах Киева на контрнаступление под Херсоном. Он подчеркнул, что благодаря российским войскам ВДВ под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского «укронацисты были разбиты на херсонском направлении».

Накануне, 15 октября замглавы администрации области отмечал, что российская армия не позволила украинским военным перейти в наступление на бериславском направлении в Херсонской области. По его словам, армия России полностью отразила попытку прорыва. Тогда же он отметил, что попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) наступать на Херсонскую область бесперспективны. Линия обороны работает, ситуация находится под полным контролем, сообщил он.

13 октября в Минобороны РФ заявили, что ВСУ с помощью бронетехники попытались прорвать оборону в Херсонской области, однако попытка атаки была сорвана российскими военными. Так, по позициям ВСУ были нанесены удары из ракетных комплексов «Корнет» и «Штурм-С». В результате были уничтожены четыре танка ВСУ, пять боевых машин пехоты и более 20 украинских националистов.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по сообщению Минобороны, уничтожены 323 самолета, 2247 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5830 танков и других боевых бронированных машин, а также 6595 единиц специальной военной автомобильной техники.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022