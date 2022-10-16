Армия РФ нанесла удары по объектам военного управления и энергетики Украины

Российские военные в течение суток вновь нанесли удары высокоточным оружием по объектам военного управления и энергетики Украины. Об этом сообщили 16 октября в Министерстве обороны РФ.

«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — рассказали в ведомстве.

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