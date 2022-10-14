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ВС РФ «Искандером» уничтожили РСЗО HIMARS и боеприпасы ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры украинских военных в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Во время выполнения очередной задачи российские военные уничтожили РСЗО HIMARS американского производства, а также боеприпасы и живую силу противника. Об этом рассказал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Отмечается, что ОТРК готов к удару круглосуточно. После получения приказа экипаж выезжает на стартовую позицию. Затем — обратный отсчет и пуск.

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Сверхмощная и высокоточная ракета взмывает вверх. Дальность удара составляет 500 км. Высокая маневренность даже при высоких загрузках. Баллистическая ракета бьет наверняка.

«Осуществили пуск баллистической ракеты. Были уничтожены две пусковые установки HIMARS, склад боеприпасов, живая сила противника», — сказал начальник расчета Дмитрий.

Как добавил другой российский военнослужащий с позывным «Двенадцатый», машина совершила более 30 боевых пусков.

«Искандеры» — многофункциональные. В зависимости от выбранной цели могут наносить удары как баллистическими, так и крылатыми ракетами. При этом сама установка не привязана к конкретной местности, может наносить удары хоть с дороги, хоть с поля.

ОТРК невидим для противника, его маскировочная сетка обработана специальным химическим составом, который сбивает с толку диверсантов.

Ранее, 5 октября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск был уничтожен украинский ангар с беспилотниками «Байрактар-ТБ2».

Двумя днями ранее, 3 октября, в Минобороны показали кадры нанесения ударов «Искандерами» по объектам военной инфраструктуры ВСУ. «Искандер» не единожды зарекомендовал себя как грозное и эффективное оружие. Точечные удары наносятся на удалении от гражданских объектов: исключительно по укрепрайонам и военной технике Вооруженных сил Украины.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся обстановки в регионе после участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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