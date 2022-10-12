Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Николаевской области

В Николаевской области объявили воздушную тревогу на фоне взрывов. Об этом в среду, 12 октября, сообщают украинские СМИ.

Предположительно, над регионом сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Сведений о пострадавших и разрушениях также нет.

Кроме того, по информации Telegram-канала издания «Страна.ua», взрывы были зафиксированы в Кривом Роге и Запорожье. В общей сложности воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины.

Сообщения об ударах по объекты инфраструктуры со стороны ВС РФ продолжают поступать из нескольких городов Украины. Взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской и других областях.

В Киеве и области из-за повреждений объектов энергоснабжения вводят почасовое отключение электроэнергии. Украинские железные дороги предупредили о задержке поездов из-за повреждений контактной сети.

Утром 10 октября несколько взрывов произошло в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Украинский премьер Денис Шмыгаль отметил, что в восьми регионах страны повреждены одиннадцать важных объектов инфраструктуры.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что по предложению Минобороны РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Глава государства подчеркнул, что Киев пытался провести множество диверсий, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток». Кроме того, украинские спецслужбы стоят за терактом на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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