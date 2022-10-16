Воздушная тревога объявлена почти во всех регионах Украины

Воздушная тревога объявлена в воскресенье почти во всех регионах Украины. Об этом 16 октября сообщили в областных военных администрациях.

Так, о воздушной тревоге заявили в Telegram-каналах полтавской, черкасской, черновицкой, одесской, ровненской, черниговской, сумской и ивано-франковской областных военных администраций.

Мэрия украинского города Хмельницкий также сообщила о воздушной тревоге.

Ранее в этот день воздушная тревога была объявлена в Киеве.

Накануне днем в украинской столице дважды объявляли воздушную тревогу. Аналогичные меры были приняты в Черниговской и Сумской областях.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день взрывы произошли в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

10 октября президент РФ Владимир Путин в ходе совещания Совбеза заявил, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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