Посол РФ назвала вопросом переговоров возобновление поставок газа в Болгарию

Возобновление поставок газа в Болгарию является вопросом переговоров. Об этом в воскресенье, 16 октября, заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

«Думаю, что для транзитного потока никаких угроз пока не видно. А те объемы, которые обычно получала Болгария от «Газпрома», — это вопрос переговоров. Контакт налажен, поэтому они сейчас пытаются там как-то договориться», — сказала она ТАСС.

Также, по словам Митрофановой, ситуация с газом в Болгарии пока не угрожает транзиту голубого топлива в Сербию и Венгрию.

Днем ранее исполняющий обязанности министра экономики Болгарии Николу Стоянов сообщил, что страна обеспечена газом на ближайший год. Он добавил, что в нынешних условиях следует ожидать любого сценария развития обстоятельств, однако на данном этапе у Болгарии есть долгосрочный контракт с Азербайджаном, к которому можно также добавить СПГ и трубопроводный газ.

4 сентября бывший заместитель министра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев заявил, что отказ от российского газа был самой большой глупостью для Болгарии. Он подчеркнул, что глупостью было отказаться от контракта, который давал гарантии, но в то же время покупать на рынке, по сути, тот же российский газ.

25 августа министр энергетики Болгарии Росен Христов заявил, что энергоресурс российской компании второй по дешевизне после азербайджанского газа. Стоимость заказанных предыдущим правительством двух партий азербайджанского сжиженного природного газа на 50% превышает цену поставок «Газпрома».

27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа в связи с отсутствием оплаты за энергоресурс в рублях. После этого София заявила о планах найти альтернативных поставщиков, однако на фоне грядущего кризиса правительство страны, в том числе принявшее решение об отказе от сотрудничества с «Газпромом», было отправлено в отставку.