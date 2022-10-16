В Болгарии заявили о решенном вопросе с газом на ближайший год

Болгария обеспечена газом на ближайший год. Об этом 15 октября сообщило издание Novinite со ссылкой на исполняющего обязанности министра экономики страны Николу Стоянова.

«Можно сказать, что газовый кризис позади», — сказал глава ведомства.

По его словам, страна обеспечена газом на следующие 12–14 месяцев. При этом, как указал Стоянов, еще два месяца назад он и не мог бы подумать, что вопрос с топливом решится.

Он добавил, что в нынешних условиях следует ожидать любого сценария развития обстоятельств, однако на данном этапе у Болгарии есть долгосрочный контракт с Азербайджаном, к которому можно также добавить СПГ и трубопроводный газ.

Ранее, 4 сентября, бывший заместитель министра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев заявил, что отказ от российского газа был самой большой глупостью для Болгарии. Он подчеркнул, что глупостью было отказаться от контракта, который давал гарантии, но в то же время покупать на рынке, по сути, тот же российский газ.

Куюмджиев подчеркнул, что альтернативы российскому газу в регионе всё еще нет. При этом США продолжают убеждать страны Европы в целесообразности покупки американского сжиженного природного газа, отметил эксперт.

25 августа министр энергетики Болгарии Росен Христов заявил, что энергоресурс российской компании второй по дешевизне после азербайджанского газа. Стоимость заказанных предыдущим правительством двух партий азербайджанского сжиженного природного газа на 50% превышает цену поставок «Газпрома».

27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа в связи с отсутствием оплаты за энергоресурс в рублях. После этого София заявила о планах найти альтернативных поставщиков, однако на фоне грядущего кризиса правительство страны, в том числе принявшее решение об отказе от сотрудничества с «Газпромом», было отправлено в отставку.