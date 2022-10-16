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СМИ узнали о борьбе Запада с паникой населения из-за «ядерной угрозы»

The Times и The Guardian: на Западе готовят меры борьбы с паникой населения на случай ядерного удара РФ
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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
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Западные государства разрабатывают список мер по предотвращению паники среди населения из-за страха перед ядерной атакой со стороны России. Об этом в субботу, 15 октября, сообщают британские издания The Times и The Guardian.

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Так, по данным источника The Guardian в правительстве Великобритании, планируется оказать экстренную поддержку населению и всестороннее информирование о ситуации и возможных угрозах. Также отмечается, что для борьбы с компульсивной скупкой продовольствия и массовым отъездом людей из городов власти подготовят «ряд сценариев».

The Times добавляет, что на рассмотрении находится вариант с выпуском брошюр с инструкциями на случай ядерного удара.

Ранее, 11 октября, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что спекулирующие на тему ядерной угрозы со стороны Москвы должны осознавать свою ответственность. Он добавил, что аналитикам и политологам следует максимально ответственно подходить к своим публичным заявлениям на этот счет и не накалять риторику.

Между тем 9 октября посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил нездоровый страх США и НАТО перед чдерным потенциалом России. Дипломат объяснил, что у всех ядерных держав есть понимание, что победителей в случае применения такого оружия быть не может.

До этого, 7 октября, президент США Джо Байден заявил, что впервые со времен Карибского кризиса мир сталкивается с ядерной угрозой.

Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула страны Запада в намеренном раскручивании тематики ядерного противостояния.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков добавил, что попытки уличить Москву в желании применить оружие массового поражения безосновательны, а Российская Федерация не участвует в ядерной риторике западных столиц.

Ранее, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

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