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Захарова упрекнула Запад в раскручивании темы ядерного противостояния

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула страны Запада в намеренном раскручивании тематики ядерного противостояния. Об этом она рассказала 7 октября в эфире телеканала «Россия-24».

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«Тема ядерного противостояния активно раскручивается Западом именно для того, чтобы держать в тонусе свою упавшую идеологию, которая никогда в жизни не оправится», — отметила она.

Ранее 7 октября Захарова заявила о том, что власти Украины не воспринимают реальность адекватно, на это указывают слова президента страны Владимира Зеленского о превентивном ударе по России. В этот же день глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что заявление Зеленского доказывает угрозу для безопасности РФ и необходимость проведения специальной военной операции (СВО).

Кроме того член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о том, что Зеленский должен искать возможность диалога с Россией, а не «разглагольствовать» о применении ядерного оружия.

Накануне, 6 октября, Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России. По его словам, только таким образом можно исключить возможность применения РФ ядерного оружия. При этом ранее Москва неоднократно заявляла, что спекуляции о применении такого вида вооружения являются фейками.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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