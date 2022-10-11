Лавров раскритиковал спекулирующих на теме ядерной угрозы со стороны России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 октября заявил, что спекулирующие на тему ядерной угрозы со стороны Российской Федерации должны осознавать свою ответственность.

«Я надеюсь, что те, кто постоянно спекулирует на теме ядерной войны, на теме, дескать, организации Российской Федерацией провокаций с использованием оружия массового уничтожения, осознают свою ответственность», — заявил он эфире телеканала «Россия 1».

Лавров добавил, что не нужно искусственно раздувать тему ядерной угрозы. По его словам, аналитикам и политологам следует максимально ответственно подходить к своим публичным заявлениям на этот счет и не накалять риторику до предела.

Президент США Джо Байден заявил 7 октября, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, обвинив в угрозе Россию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула страны Запада в намеренном раскручивании тематики ядерного противостояния.

Замглавы МИД России Сергей Рябков добавил, что Запад пытается безосновательно уличить Москву в желании применить оружие массового поражения, однако Российская Федерация не участвует в ядерной риторике западных столиц.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов поделился мнением, у США и НАТО есть нездоровый страх перед фактом наличия у Российской Федерации ядерного оружия. При этом уточнил, что с момента появления ядерного оружия в мире есть понимание того, что победителей в ядерной войне быть не может.