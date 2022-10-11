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Лавров раскритиковал спекулирующих на теме ядерной угрозы со стороны России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 октября заявил, что спекулирующие на тему ядерной угрозы со стороны Российской Федерации должны осознавать свою ответственность.

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«Я надеюсь, что те, кто постоянно спекулирует на теме ядерной войны, на теме, дескать, организации Российской Федерацией провокаций с использованием оружия массового уничтожения, осознают свою ответственность», — заявил он эфире телеканала «Россия 1».

Лавров добавил, что не нужно искусственно раздувать тему ядерной угрозы. По его словам, аналитикам и политологам следует максимально ответственно подходить к своим публичным заявлениям на этот счет и не накалять риторику до предела.

Президент США Джо Байден заявил 7 октября, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, обвинив в угрозе Россию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула страны Запада в намеренном раскручивании тематики ядерного противостояния.

Замглавы МИД России Сергей Рябков добавил, что Запад пытается безосновательно уличить Москву в желании применить оружие массового поражения, однако Российская Федерация не участвует в ядерной риторике западных столиц.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов поделился мнением, у США и НАТО есть нездоровый страх перед фактом наличия у Российской Федерации ядерного оружия. При этом уточнил, что с момента появления ядерного оружия в мире есть понимание того, что победителей в ядерной войне быть не может.

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