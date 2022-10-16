МИД Китая призвал своих граждан срочно покинуть Украину

Китайских граждан попросили немедленно покинуть Украину. Соответствующий призыв 15 октября был обнародован министерством иностранных дел КНР, сообщает издание Global Times в своем Twitter.

«В связи с нынешней ситуацией с безопасностью на Украине министерство иностранных дел Китая и посольство Китая на Украине призывают граждан Китая, находящихся в стране, усилить меры предосторожности и эвакуироваться», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что посольство окажет помощь в организации эвакуации нуждающихся людей.

Ранее, 11 октября, посольство Узбекистана в Киеве призвало своих граждан покинуть территорию Украины и воздержаться от поездок в эту страну. Граждан республики попросили эвакуироваться в целях личной безопасности в связи с обострением ситуации в стране и вероятностью продолжения ракетно-артиллерийских ударов.

Такой же призыв к своим гражданам прозвучал от посольства Казахстана в Киеве накануне. Кроме того, посольство США в Киеве в тот же день опубликовало призыв к американцам на Украине срочно покинуть страну.

Утром в понедельник, 10 октября, взрывы прогремели в крупных городах Украины. В Киеве произошло порядка четырех взрывов. Украинские СМИ позже сообщили о новых взрывах в Житомирской и Киевской областях, Киеве, Днепре (бывший Днепропетровск) и Хмельницком.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угрозе объектам энергетики по всей стране. Также он объявил о воздушной тревоге.

Президент России Владимир Путин также в понедельник сообщил, что по предложению Минобороны РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Также ударам подверглись объекты военного управления и энергетики.