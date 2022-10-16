Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден счел ошибочным экономический план Трасс
Мир
СМИ узнали о борьбе Запада с паникой населения из-за «ядерной угрозы»
Мир
США возложили ответственность за американских заключенных на Иран
Мир
The Guardian узнала о планах британских депутатов обсудить отставку Трасс
Происшествия
В ДНР заявили о восьми ударах со стороны ВФУ
Мир
МИД Китая призвал своих граждан срочно покинуть Украину
Мир
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Мир
Маск признал свою неспособность повлиять на ситуацию на Украине
Мир
Мирошник назвал Маска спонсором терроризма из-за Starlink на Украине
Мир
В Чехии сообщили о внеплановом отключении блока АЭС «Дукованы»
Мир
Итальянские аналитики сообщили об энергетическом шоке в Европе
Наука
Ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела на орбиту военный спутник
Сюжет:

МИД Китая призвал своих граждан срочно покинуть Украину

0
Фото: commons.wikimedia.org/Max12Max
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайских граждан попросили немедленно покинуть Украину. Соответствующий призыв 15 октября был обнародован министерством иностранных дел КНР, сообщает издание Global Times в своем Twitter.

Инфраструктурный подход: что последует за ударами по украинским объектам
В ответ на теракты СБУ российские ракеты повредили систему управления, энергетики и связи в нескольких областях

«В связи с нынешней ситуацией с безопасностью на Украине министерство иностранных дел Китая и посольство Китая на Украине призывают граждан Китая, находящихся в стране, усилить меры предосторожности и эвакуироваться», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что посольство окажет помощь в организации эвакуации нуждающихся людей.

Ранее, 11 октября, посольство Узбекистана в Киеве призвало своих граждан покинуть территорию Украины и воздержаться от поездок в эту страну. Граждан республики попросили эвакуироваться в целях личной безопасности в связи с обострением ситуации в стране и вероятностью продолжения ракетно-артиллерийских ударов.

Такой же призыв к своим гражданам прозвучал от посольства Казахстана в Киеве накануне. Кроме того, посольство США в Киеве в тот же день опубликовало призыв к американцам на Украине срочно покинуть страну.

Утром в понедельник, 10 октября, взрывы прогремели в крупных городах Украины. В Киеве произошло порядка четырех взрывов. Украинские СМИ позже сообщили о новых взрывах в Житомирской и Киевской областях, Киеве, Днепре (бывший Днепропетровск) и Хмельницком.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угрозе объектам энергетики по всей стране. Также он объявил о воздушной тревоге.

Президент России Владимир Путин также в понедельник сообщил, что по предложению Минобороны РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Также ударам подверглись объекты военного управления и энергетики.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022