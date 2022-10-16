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Мужчина застрелил полицейского в Костромской области

УМВД: в Костромской области дебошир выстрелил в полицейского, правоохранитель скончался
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Костромской области местный житель застрелил полицейского, который пытался посадить того в патрульный автомобиль. Об этом сообщили 15 октября в УМВД по области.

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Как отметили правоохранители, в полицию обратилась жительница села Георгиевского. Она заявила о семейном скандале. После чего на место направили сотрудников полиции, которым удалось остановить агрессивного пенсионера.

«При сопровождении его в патрульный автомобиль мужчина выстрелил в полицейского комендантского взвода из неустановленного оружия и скрылся с места происшествия», — сообщили в ведомстве.

Сотрудник полиции скончался от полученных ранений на месте происшествия.

Вскоре убийцу задержали и доставили в полицию. Оружие у него изъято. Позднее правоохранители установили, что 64-летний задержанный ранее уже был судим.

Следственный комитет (СК) РФ по Костромской области возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую деятельность». Кроме того, следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее, 12 октября, суд арестовал мужчину, выстрелившего из ружья в полицейского на западе Москвы. Неизвестный открыл огонь из окна квартиры, после чего очевидцы вызвали правоохранителей. Полицейские обнаружили мужчину в неадекватном состоянии, и тот начал стрелять по патрульной машине.

Мужчина выбежал из подъезда и выстрелил в полицейских, ранив одного из них. Другой сотрудник правоохранительных органов применил табельное оружие. В результате чего злоумышленник получил ранение. Он был госпитализирован, а после задержан. У нападавшего изъяли охотничье гладкоствольное ружье. Пострадавший сотрудник также госпитализирован.

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