В Москве задержан стрелявший из ружья в полицейского

Задержан мужчина, выстреливший из ружья в полицейского на западе Москвы. Об этом 10 октября сообщило ГСУ СК РФ в своем Telegram-канале.

«Кунцевским межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что после оказания необходимой помощи подозреваемый был выписан из медицинского учреждения. Следователи приступили к проведению с ним следственных действий.

Также уточняется, что для проверки психического здоровья стрелявшего мужчины будет проведена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

О стрельбе на западе столицы стало известно ранее 9 октября. Неизвестный начал стрелять из окна квартиры, после чего очевидцы вызвали правоохранителей. Полицейские обнаружили мужчину в неадекватном состоянии, который открыл огонь по патрульной машине.

Мужчина выбежал из подъезда и выстрелил в полицейских, ранив одного из них. Другой сотрудник правоохранительных органов применил табельное оружие. В результате чего злоумышленник получил ранение и был госпитализирован. У нападавшего изъяли охотничье гладкоствольное ружье. Пострадавший сотрудник также госпитализирован.