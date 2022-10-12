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Суд арестовал стрелявшего из ружья в полицейского в Москве

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Фото: t.me/skmoscowgsu
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Кунцевский районный суд арестовал мужчину, выстрелившего 9 октября из ружья в полицейского на западе Москвы. Об этом во вторник, 11 октября, сообщило ГСУ СК РФ в своем Telegram-канале.

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«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому <...> меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток до 09.12.2022», — говорится в сообщении.

Ему предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

По информации «Известий», задержанным оказался 54-летний предприниматель Карим Ф. Мужчина родом из Афганистана, но имеет российское гражданство. Он владеет несколькими точками по продаже табака и электронных сигарет на московском рынке «Фуд сити». В ходе расследования подтвердилось, что у Карима Ф. было официальное разрешение на хранение охотничьего ружья.

Накануне ГСУ СК РФ сообщило, что стрелявший мужчина был задержан.

О стрельбе на западе столицы стало известно ранее 9 октября. Неизвестный начал стрелять из окна квартиры, после чего очевидцы вызвали правоохранителей. Полицейские обнаружили мужчину в неадекватном состоянии, который открыл огонь по патрульной машине.

Мужчина выбежал из подъезда и выстрелил в полицейских, ранив одного из них. Другой сотрудник правоохранительных органов применил табельное оружие. В результате чего злоумышленник получил ранение. Он был госпитализирован, а после задержан. У нападавшего изъяли охотничье гладкоствольное ружье. Пострадавший сотрудник также госпитализирован.

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