Франция ставит перед собой цель обучить на своей территории до 2 тыс. солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение нескольких недель. Об этом заявил французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню в субботу, 15 октября, в интервью газете Le Parisien.

«Президент страны Эммануэль Макрон утвердил план подготовки, позволяющий разместить во Франции до 2 тыс. украинских военных. Они будут приписаны к нашим частям на несколько недель», — сказал Лекорню.

Французский министр напомнил также, что страна уже участвовала в подготовке солдат ВСУ для обслуживания гаубиц Caesar, которые Франция отправляла на Украину.

Как заявил Лекорню, к настоящему моменту Франция отправила Киеву уже 18 таких орудий и готовится к отправке еще шести.

«Необходимо обучить новое поколение солдат, которые смогли бы держаться длительное время. Мы делаем это, соблюдая нормы права и не становясь стороной конфликта, поскольку не находимся в состоянии войны, а только помогаем стране, задействованной в конфликте», — отметил глава французского оборонного ведомства.

До этого, 12 октября, Евросоюз (ЕС) согласовал создание миссии по обучению солдат ВСУ на своей территории. Уточнялось, что миссия военной помощи ЕС «будет иметь цель обучить большое количество личного состава ВСУ различным военным функциям. Соглашение предусматривает создание штаб-квартиры и учебных центров миссии в каждой стране — члене ЕС для проведения обучения.

В конце сентября газета Le Monde сообщала, что Франция планирует до конца года начать обучение украинских солдат в Польше.

22 августа стало известно, что Евросоюз обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат. Еще тогда Боррель отметил, что она может действовать не на территории Украины, а в соседней стране. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС под видом подготовки украинских солдат создаст тренировочные базы для обучения террористов и нацистских боевиков.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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