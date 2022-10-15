Маск назвал риск ядерной катастрофы высочайшим за последние 60 лет

Риск мировой ядерной катастрофы достиг высочайшего уровня за последние 60 лет. Об этом в Twitter заявил глава компании Tesla Илон Маск в субботу, 15 октября.

«Каждый год существует шанс, отличный от нуля, что ядерное оружие будет запущено. Мы сейчас находимся в высочайшем риске за 60 лет», — заметил глава Tesla.

Американский бизнесмен также призвал мир к прекращению ядерной полемики и политики угроз.

«Было бы здорово, если бы однажды человечество перестало целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит всю жизнь на Земле», — отметил Маск.

11 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спекулирующие на тему ядерной угрозы со стороны Российской Федерации должны осознавать свою ответственность. Лавров добавил, что не нужно искусственно раздувать тему ядерной угрозы. По его словам, аналитикам и политологам следует максимально ответственно подходить к своим публичным заявлениям на этот счет и не накалять риторику до предела.

7 октября президент США Джо Байден заявил, что впервые со времен Карибского кризиса мир сталкивается с ядерной угрозой.

Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула страны Запада в намеренном раскручивании тематики ядерного противостояния.

Замглавы МИД России Сергей Рябков добавил, что Запад пытается безосновательно уличить Москву в желании применить оружие массового поражения, однако Российская Федерация не участвует в ядерной риторике западных столиц.

Ранее, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.