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США возмутились задержкой экономической помощи Украине от Европы

Washington Post: США недовольны задержкой экономической помощи Украине от европейских стран
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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США недовольны задержкой экономической помощи Украине со стороны европейских стран. Об этом пишет Washington Post в субботу, 15 октября.

Нескромная помощь: за пять месяцев ЕС выделил Украине более €8,9 млрд
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Министр финансов США Джанет Йеллен потребовала от европейских коллег увеличить финансовую помощь Киеву.

«Мы призываем наших партнеров и союзников присоединиться к нам, быстро выполнив свои существующие обязательства перед Украиной, <…>, чтобы помочь Украине начать строить и восстанавливаться», — сказала Йеллен.

10 октября агентство Bloomberg сообщило о переговорах представителей Евросоюза (ЕС) насчет предоставления украинской стороне порядка €18 млрд в качестве финансовой поддержки в 2023 году.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече G7. Он добавил, что также обсудил с Шольцем вопрос усиления давления на Россию.

7 октября отмечалось, что лидеры 27 стран Европейского союза в ходе неформального саммита в Праге заявили о своих планах продолжать помогать Украине вооружением и финансами.

3 октября исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис уточнил, что Евросоюз выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине, кредиты будут предоставлены в середине октября. Домбровскис уточнил, что речь идет о выделении Киеву несколькими частями новой порции макрофинансовых кредитов на общую сумму €5 млрд.

Ранее, 5 сентября, ЕК подписала с Украиной соглашение о выделении грантовой помощи в размере €500 млн. Финансирование направлено на обеспечение жильем и образованием украинских беженцев, а также на поддержку сельскохозяйственного сектора Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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