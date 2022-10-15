В Грузии предложили высылать из страны граждан РФ

В Грузии предложили высылать из страны россиян за хулиганство и неподчинение полиции. Законопроект в парламент внесли депутаты партии «Гирчи». В описании документа говорится, что граждан РФ в Грузии воспринимают иначе, чем других иностранцев, передает телеканал «Известия». Отношение связано с признанием независимости Россией Абхазии и Южной Осетии. Новые меры не коснутся гостей, имеющих гражданство Грузии или вид на жительство.

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