Ученые из Российской Федерации сумели разработать систему компьютерного зрения

Российские ученые создали систему компьютерного зрения. Разработка автоматически выявляет различные объекты на видео. Алгоритм можно натренировать на обнаружение любых предметов или людей, передает телеканал «Известия». Системы найдут применение в автопроме, военной технике. Некоторые образцы уже проходят опытную эксплуатацию. В эксперименте участвуют и оборонные предприятия.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.