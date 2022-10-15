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Ученые из Российской Федерации сумели разработать систему компьютерного зрения

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Российские ученые создали систему компьютерного зрения. Разработка автоматически выявляет различные объекты на видео. Алгоритм можно натренировать на обнаружение любых предметов или людей, передает телеканал «Известия». Системы найдут применение в автопроме, военной технике. Некоторые образцы уже проходят опытную эксплуатацию. В эксперименте участвуют и оборонные предприятия.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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