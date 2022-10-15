Зеленский заявил о восстановлении 15 поврежденных энергообъектов

На Украине восстановлено 15 объектов энергосистемы, поврежденных в результате ударов со стороны Вооруженных сил России. Об этом 14 октября сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«В большинстве регионов восстановлена техническая возможность подачи электричества. 15 объектов уже восстановлены полностью», — отметил он в видеообращении в своем Telegram-канале.

В некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены применять графики стабилизационных отключений, уточнил Зеленский. Он добавил, что гражданам страны следует сейчас проявить сознательность и сократить потребление электричества для того, чтобы энергосистема работала без перебоев.

Между тем ранее в этот день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что накануне удалось стабилизировать электроснабжение по всей стране. Пропускная способность энергосистем остается сниженной из-за разрушений, добавлял он.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 12 октября, что около 30% энергетической инфраструктуры страны было выведено из строя в результате массированных ударов со стороны РФ. Взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской и других областях.

До этого, 10 октября, сообщалось, что в Житомирской и Киевской областях, Днепре (бывший Днепропетровск) и Хмельницком прогремели взрывы. Кроме того, ряд районов Львова и Тернополя на западе Украины остались без электричества. Также в этих городах начались перебои с интернетом.

По предложению Минобороны России утром 10 октября был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины, добавил Путин. Глава государства подчеркнул, что Киев пытался провести множество диверсий, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток». Кроме того, украинские спецслужбы стоят за терактом на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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