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Шмыгаль заявил о полном восстановлении электроснабжения на Украине

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Электроснабжение на Украине полностью восстановлено. Об этом 14 октября заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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«Вчера нам удалось стабилизировать электроснабжение по всей стране после атак 10–12 октября на нашу энергетическую инфраструктуру. График принудительных ограничений потребителей уже не применялся. В настоящее время наша энергосистема работает стабильно», — заявил он на совещании правительства.

При этом Шмыгаль отметил, что пропускная способность энергосистем остается сниженной из-за разрушений. Он призвал снизить нагрузку на электросеть, чтобы восстановить надежность энергоснабжения для потребителей.

12 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что около 30% энергетической инфраструктуры страны было выведено из строя в результате массированных ударов со стороны РФ.

Сообщения об атаках на объекты инфраструктуры со стороны ВС РФ поступали из нескольких городов Украины. Взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской и других областях.

В Киеве и области из-за повреждений объектов энергоснабжения ввели почасовое отключение электроэнергии. Украинские железные дороги предупредили о задержке поездов из-за повреждений контактной сети.

Утром 10 октября несколько взрывов произошло в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Тогда Шмыгаль отметил, что в восьми регионах страны повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он указал на ЧП на Крымском мосту. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Президент добавил, что «оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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